Politie waarschuwt: ‘Magneetvissen is verboden in Groningen’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De vondsten die magneetvissers de afgelopen weken deden in Groningse wateren hebben ervoor gezorgd dat de politie een gemeentelijk verbod op magneetvissen gaat handhaven.

“We willen jullie meegeven dat magneetvissen is verboden in de vijvers van de gemeente Groningen. Het is verboden in de Verordening Openbaar Vaarwater 2020 artikel 24 lid 1 verbiedt magneetvissen in openbaar vaarwater in de gemeente Groningen.” Alle vijvers in de gemeente Groningen vallen onder “openbaar vaarwater”.

Magneetvisser hengelden de afgelopen weken meerdere explosieven uit Groningse vijvers en andere wateren. Deze trend zorgt ervoor dat de politie nu strenger gaat handhaven op het verbod.