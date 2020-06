Politie vangt bot bij controles op snelheid

nieuws

Donderdag is gecontroleerd op snelheid in verschillende straten, waar geklaagd wordt over hardrijders. De hardrijders waren er niet, maar de politie komt terug.



De klachten komen onder meer van de Wilhelminakade, de Bedumerweg, de Floresstraat en de Planetenlaan.

‘Daarom hebben we donderdag gecontroleerd van 15.30 tot 21.15 uur. Er is geen snelheidsovertreding geconstateerd. Deze locaties nemen we in de toekomstige verkeerscontroles zeker nog een keer mee’, aldus de melding van de politie.

Deel dit artikel: