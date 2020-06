Politie Noord-Nederland gebruikt relatief weinig geweld

nieuws

In vergelijking met de rest van het land is Noord-Nederland de regio waar de politie het minst vaak geweld gebruikt. Dat meldt Janny Knol, hoofd ‘operatien’ en plaatsvervangend politiechef van de eenheid Noord-Nederland, maandag in een interview op de website van de politie.

De cijfers over de inzet van geweld door politie sterk zijn vertekend in vergelijking met voorgaande jaren. Dat komt door een nieuwe manier van het vastleggen van het aantal ‘geweldsaanwendigen’, die politie sinds een jaar gebruikt. “In 2019 is een grote stijging te zien“, aldus Knol. “Die stijging is te verklaren door deze nieuwe manier van registeren. Niet alleen de zwaardere geweldsaanwendingen – zoals het gebruik van het vuurwapen – zijn in de getallen meegenomen, maar ook het intrappen van een deur, of het dreigen met pepperspray tellen mee. Maar als je kijkt naar het landelijke beeld, dan is onze eenheid, net als voorgaande jaren, een van de eenheden waar het minste geweld wordt ingezet.”

Geweld is voornamelijk fysiek

In zowel Friesland, Groningen als Drenthe wordt in het overgrote deel van de geregistreerde geweldsaanwendingen fysiek geweld gebruikt. Hierbij moet men denken aan de inzet bij bijvoorbeeld een aanhouding van een verdachte die niet meewerkt, duwen en trekken of het intrappen van een deur.

Vaker geweld in steden door bevolkingsdichtheid, horeca en evenement

In Drenthe hoeft de politie het minste geweld te gebruiken. Het is dan ook de provincie met de laagste bevolkingsdichtheid. Bovendien speelt daar de afwezigheid van grote stedelijke kernen mee. Juist in de stedelijke gebieden, zoals Leeuwarden en de stad Groningen, wordt geweld vaker ingezet door de politie dan op het platteland. Dat ligt aan de aanwezigheid van (meer) horeca en evenementen en meer mensen in deze gebieden.