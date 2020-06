Politie houdt man aan voor masturberen op balkon tegenover basisschool in Selwerd

nieuws

CBS De Wegwijzer in Selwerd - Foto: Google Maps - Streetview

De politie heeft donderdag een man aangehouden in een appartementencomplex in Selwerd. Hij zou zichzelf meerdere keren op zijn balkon bevredigd hebben, tegenover de christelijke basisschool De Wegwijzer.

De politie werd getipt door ouders en kinderen van de school over de man. De politie spreekt over ‘openbare schennis der eerbaarheid’, Dit heeft meerdere keren plaats gevonden, vermoedelijk over meerdere dagen. Ouders van de school zijn per brief ge├»nformeerd.

In verband met het onderzoek in de zaak is de politie op zoek naar getuigen van de incidenten. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.