Politie bezorgd over moeder met kind vanwege lachgas in auto

Foto: Rob Brewer via Flickr (CC 2.0)

De politie heeft dinsdag een zorgmelding gedaan over een moeder en kleuter. De moeder is met lachgas in de auto aangetroffen.



Uit het dagrapport: ‘Er is een zorgmelding opgemaakt voor moeder en 4 jarig kind nadat moeder met lachgas in de auto werd aangetroffen. Ze werd niet boos om de melding maar eiste wel dat de lachgasfles met haar mee ging. Daar had ze €50 voor betaald’.

Een zorgmelding wordt gedaan bij Veilig Thuis Groningen. Daar kunnen mensen terecht die hulp zoeken voor zichzelf of zich zorgen maken over anderen. Of het nu gaat om ouderenmishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld of stalking. Zowel burgers als politie kunnen daar meldingen doen.