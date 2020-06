Planbureaus: “Advies is zoveel mogelijk thuis blijven werken en studeren”

nieuws

Foto Andor Heij. Bus stad nieuw 1

Het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseren om zoveel mogelijk thuis te blijven werken en studeren. Dat is het advies van de instanties aan het kabinet.

Het kabinet had om het advies gevraagd. Zij wilden weten hoe voorkomen kan worden dat mensen allemaal tegelijk weer met bus, trein en in de auto naar hun werk of hogeschool en universiteit gaan. Volgens het PBL, CPB en SCP betekent het gespreid één keer per week naar je werk gaan al twintig tot 25 procent drukte in de spitsuren in het openbaar vervoer.

Studenten

Als studenten in het mbo, hbo en wo-onderwijs voor maximaal de helft fysiek onderwijs gaan volgen scheelt dit vijftien tot twintig procent drukte in de ochtenduren in het ov. In het onderzoek is ook gekeken naar bijvoorbeeld het afschaffen van ouderenkorting in het ov en het duurder maken van treinkaartjes. Die voorstellen zijn allemaal van tafel gehaald omdat ze een ongewenst of nadelig effect hebben.

SER

Het advies aan het kabinet is nog niet volledig. Het hoofdstuk dat de SER, de Sociaal Economische Raad, aanlevert is nog niet aanwezig. Dit deel wordt later deze week verwacht. De SER heeft onderzoek gedaan over de mobiliteit na het versoepelen van de coronamaatregelen, inclusief het autogebruik.