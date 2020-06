Petitie tegen ‘bierboete’: ‘200.000 inwoners gestraft voor acties kleine groep onruststokers’

nieuws

Het Noorderplantsoen tijdens Koningsdag Foto Andor Heij: Noorderplantsoen.

De gemeenteraadsfractie van Student en Stad en de Groninger Studentenbond (GSb) zijn vrijdag een petitie gestart tegen het handhaven van het verbod op het gebruik van alcohol in het Noorderplantsoen.

In de petitie roepen de partijen op om het nuttigen van alcoholische versnapering te blijven gedogen. In plaats daarvan wordt opgeroepen om de onruststokers aan te pakken. Als de burgemeester voor dinsdag geen oplossing aandraagt die de fracties acceptabel vinden, dan gaan de gemeenteraadspartijen Student en Stad en 100% Groningen een spoeddebat aanvragen en een motie indienen om het gedoogbeleid in ere te houden. In plaats van handhaving op het alcoholverbod, vragen de fracties om strengere handhaving of een gebiedsverbod voor bekende onruststokers.

“Het is belangrijk te laten zien hoeveel mensen hierdoor geraakt worden”, zegt Marten Duit, fractievoorzitter van Student en Stad. “Daarom roepen wij iedereen op die staat voor een bruisend Groningen om de petitie te onderteken. Dat geeft een duidelijk signaal en geeft ons de kracht om de burgemeester met een redelijkere oplossing voor de overlast te laten komen.”

De petitie is hier te vinden en te ondertekenen.