Peter den Oudsten wordt waarnemend burgemeester van Utrecht

Peter den Oudsten

Peter den Oudsten (PvdA) wordt 1 juli benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Utrecht. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Den Oudsten volgt Jan van Zanen (VVD) op die onlangs bekend maakte burgemeester te worden van de gemeente Den Haag. Den Oudsten was tot de herfst van afgelopen jaar burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij de eerste burger in de gemeenten Meppel, Enschede en Leeuwarden. De benoeming in Utrecht is tot stand gekomen na overleg met de fractievoorzitters in de Utrechtse gemeenteraad.

Den Oudsten blijft in Utrecht burgemeester tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. Op 16 juli wordt een profielschets vastgesteld waar de nieuwe burgemeester aan moet gaan voldoen. De procedure voor een benoeming duurt doorgaans zes maanden.