Persconferentie Rutte: ‘Ga wijs op reis, basisscholen weer volledig open’

Vanaf 15 juni is het waarschijnlijk mogelijk om weer te reizen naar twaalf Europese landen. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) woensdagavond bekendgemaakt op een persconferentie.

De persconferentie stond grotendeels in het teken van de aanstaande zomervakantie. Is het mogelijk om vakantie te vieren in een land buiten Nederland. Rutte verwacht dat dit kan. Op dit moment geldt er voor reizen naar het buitenland ‘code oranje’. De verwachting is dat vanaf 15 juni dit voor twaalf Europese landen ‘code geel’ gaat worden. Dit geldt onder andere voor populaire vakantiebestemmingen als België, Duitsland, Italië en Kroatië. De hoop is dat een maand later landen als Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland daar aan toegevoegd kunnen worden.

“Als het nu geel is wil dit niet zeggen dat dit ook zo blijft”

Reizen naar landen als het Verenigd Koninkrijk en Zweden vindt het kabinet na 15 juni nog geen goed idee. Voor deze landen blijft ‘code oranje’ gelden. Dat een reisadvies op 15 juni geel of oranje is, wil niet zeggen dat dit ook zo blijft. “Het reisadvies kan elke week aangepast worden. Je moet zelf weten of je besluit op vakantie te gaan naar een land met code geel. Niemand zit op een reisadvies van mij te wachten, maar je loopt wel een risico.”







Een wandeling in Stockholm in Zweden zit er voorlopig niet in. Foto: Petr Wija from FreeImages

“We gaan je niet terug halen”

Mocht je op vakantie zijn in een land waar op dat moment een corona-uitbraak plaatsvindt dan is de premier heel duidelijk. “We gaan je niet terughalen als je in een vakantieland in de problemen bent gekomen. Dat gaan we niet doen. Als je in een land bent en het land floept op oranje, dan moet je zien hoe je terugkomt.” Meer informatie is te vinden op de website Nederland Wereldwijd.

Basisscholen

De minister-president liet daarnaast weten dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open gaan. Het primair onderwijs is al bijna een maand aan de slag maar tot op heden gebeurde dit gespreid. Op maandag had een deel van een klas les, op dinsdag het andere deel. Vanaf 8 juni is er weer een honderd procent bezetting. Aanleiding voor het besluit is een onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat kinderen een beperkte rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus.

Verpleeghuizen

Tijdens de persconferentie werd ook duidelijk dat bewoners van verpleeghuizen vanaf 15 juni meerdere bezoekers mogen ontvangen. Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet weten dat het aanvankelijk de bedoeling was om dit op 15 juli te verruimen, maar er is nu gekozen voor 15 juno. "De bezoekersregeling was heel heftig, niet meer vol te houden. Het is ongelofelijk zwaar geweest", aldus De Jonge.





Bewoners van verpleeghuizen mogen vanaf 15 juni weer meerdere bezoekers ontvangen. Foto: Rieks Oijnhausen – http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/