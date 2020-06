Parkeerterrein P3 Euroborg slecht bereikbaar door werk aan hoogspanningskabels

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De in- en uitrit van het parkeerterrein P3 aan de kant van de Herningweg is van 22 juni tot 1 september afgesloten in verband met werkzaamheden aan hoogspanningskabels. Ook is een deel van het parkeerterrein zelf afgesloten.

De in- en uitrit aan de Herningweg en een deel van het parkeerterrein is afgesloten voor de veiligheid van werknemers en parkeerders. Tijdens de werkzaamheden is het ook niet mogelijk om vanaf het beschikbare parkeerterrein bij de bushalte te komen. Reizigers moeten omlopen via de Bornholmstraat. Wanneer er niet gewerkt wordt, zal er een doorgang gemaakt worden om wel bij de bushalte te komen.

De andere in- en uitrit aan de Bornholmstraat is wel open.