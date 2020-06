‘Parkeer je auto zo dat brandweerwagens er altijd langs kunnen’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bewoners aan de Van Panhuysstraat in de wijk Helpman in de stad Groningen hebben dit weekend een folder in hun brievenbus aangetroffen waarbij ze door de brandweer worden opgeroepen om voertuigen van hulpdiensten de ruimte te geven.

Aanleiding voor het uitdelen van de folder is een brand die afgelopen vrijdagmiddag woedde in een woning in de straat. Terwijl de brandweer zich naar het adres spoedde werden ze in de wijk meerdere keren gehinderd door geparkeerde auto’s. Uiteindelijk moest men drie keer omrijden om bij de brand te kunnen komen. Het is een situatie die niet alleen in de Van Panhuysstraat speelt maar die de brandweer met grote regelmaat tegen komt op diverse plekken in de stad.

Het is ook een situatie die je niet wilt als iedere seconde telt. In 2019 maakte OOG Tv een reportage over dit onderwerp waarbij brandweermensen aangaven dat in het uiterste geval er schade gereden wordt. “Als je onderweg bent naar een brand in een woning waar nog mensen in zitten dan heb je geen tijd om om te rijden. Dan rijd je schade en dat beperkt zich dan niet tot een spiegel die er af ligt. Uiteraard is het iets dat we liever niet doen, daarom de oproep om je auto zo te parkeren dat we er altijd langs kunnen.”

Bekijk hier de reportage die OOG Tv vorig jaar uitzond over dit onderwerp: