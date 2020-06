Overheid start campagne: “Heb je klachten? Laat je testen”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De overheid start zaterdag een campagne waarmee mensen worden opgeroepen die corona-achtige klachten hebben om thuis te blijven en om zich te laten testen.

De campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid en de koepelorganisatie GGD-GHOR. De actie bestaat uit een televisiespotje dat vanaf zaterdag op verschillende televisiezenders te zien zal zijn. In het spotje worden mensen opgeroepen die corona-achtige klachten hebben om thuis te blijven en om zich te laten testen. Dat testen is volgens de GGD-GHOR erg belangrijk, ook als mensen geen ernstige klachten hebben.

Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen. Sindsdien zijn er 185.000 tests uitgevoerd. De televisiespot zal tot eind juli te zien zijn.

Bekijk het televisiespotje hier