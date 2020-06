‘Over drie jaar moeten alle onbewaakte spoorwegovergangen verdwenen zijn’

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Uiterlijk in 2023 moeten alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland verdwenen zijn. Dat heeft het kabinet besloten.

In Nederland zijn er op dit moment nog 180 overwegen die niet uitgerust zijn met bellen, slagbomen en lampen. Een aantal van deze spoorwegovergangen bevinden zich op de noordelijke lijnen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur heeft extra geld vrijgemaakt om op korte termijn 76 onbewaakte overwegen direct aan te kunnen pakken. In de praktijk betekent dit dat er vaak gekozen wordt om een alternatieve ontsluitingsweg aan te leggen waarmee een spoorwegovergang in zijn geheel komt te vervallen.

Aanleiding voor het besluit is het dodelijke treinongeluk vorige maand bij Hooghalen. Een machinist van de Sprinter naar Assen kwam om het leven toen de trein op een onbewaakte overweg op een landbouwvoertuig botste. De afgelopen jaren is al veel geld vrijgemaakt om de spoorveiligheid te verbeteren. In totaal gaat het om zo’n 680 miljoen euro.