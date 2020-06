OV-bedrijven: “Groot compliment voor eerste dag normale dienstregeling”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De eerste dag van de normale dienstregeling is goed verlopen. Dat laat Pedro Peters van OV-NL, de koepelorganisatie van de vervoersbedrijven in Nederland, weten.

“Iedereen moet uiteraard even wennen, zowel de reizigers als onze eigen medewerkers”, zegt Peters. “Toch gaat iedereen er positief mee om en dat verdient een groot compliment.” Volgens Peters verliep het niet overal soepel. “We hebben wel een aantal meldingen binnengekregen dat er soms een kleine opstopping bij het instappen van een voertuig ontstaat omdat reizigers het mondkapje nog niet op hebben gezet. Zorg er dus voor dat je het mondkapje al op hebt voorafgaand aan het instappen, dat zorgt voor een goede doorstroming.”

De afgelopen twee en een halve maand werd het openbaar vervoer in Nederland gereden via een aangepaste dienstregeling. “Het valt vandaag op dat er minder ‘volmeldingen’ van de voertuigen zijn. Dit komt omdat door het hervatten van de volledige dienstregeling er meer capaciteit beschikbaar is. We hopen dat deze lijn zich op deze manier doorzet. Daarom doen we nogmaals de oproep: werk thuis als het mogelijk is, reis alleen als het noodzakelijk is en vermijd drukke plekken.”