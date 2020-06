OV-bedrijven gaan vaker controleren op dragen mondkapjes

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bedrijven in het openbaar vervoer gaan vanaf woensdag vaker controleren of reizigers wel een mondkapje dragen als ze met de bus en trein reizen. Dat zegt Pedro Peters van koepelorganisatie OV-NL in een gesprek met nu.nl.

Sinds 1 juni moet iedereen die met het openbaar vervoer reist een mondkapje dragen. In de afgelopen dertig dagen zijn er 120 boetes uitgedeeld aan mensen die dat niet goed voor elkaar hadden. Peters laat weten dat dat niet veel is. “Het is ook ons beleid geweest. We waarschuwen liever dan dat we een boete uitschrijven.” Vanaf woensdag gaat het openbaar vervoer weer op volle toeren draaien. Tot nu toe mocht de capaciteit in een bus en trein voor maximaal veertig procent benut worden. Vanaf woensdag is dit honderd procent, maar moeten reizigers wel een mondkapje blijven dragen. “De komende periode gaan we intensiever controleren, maar het is niet zo dat we op bekeuringsjacht gaan.”

De afgelopen maanden was het credo om alleen het openbaar vervoer te gebruiken voor noodzakelijke reizen. De bedrijven zijn deze week de campagne ‘welkom terug’ gestart waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de bedrijven weer graag mensen vervoeren. Toch is nog niet alles als vanouds. Behalve de mondkapjes moet er bij bussen nog altijd achterin in worden gestapt en is het ook nog niet mogelijk om kaartjes te kopen bij de chauffeur. Daarnaast wordt reizigers geadviseerd om zoveel mogelijk buiten de spitsuren te reizen en om zoveel mogelijk thuis te blijven werken.