Oudste cafébaas van Groningen stopt er mee: café Havenzicht sluit de deuren

Foto: Havenzicht aan het Lage der A

Dertig jaar is hij nu uitbater van café Havenzicht aan het Lage der A maar Bé van der Laan (81) gaat ermee stoppen. En niet alleen hij, ook het café gaat dicht. Voor altijd.

Van der Laan is de oudste cafébaas van Groningen. Onlangs heeft hij besloten dat binnenkort het laatste pilsje getapt gaat worden. “De coronatijd is de druppel geweest”, vertelt Van der Laan. “Het is gewoon een hele slechte tijd. Daarnaast ben ik ook op een gepensioneerde leeftijd beland dus ik had met mezelf afgesproken dat als ik de kans krijg om de zaak te verkopen, dan verkoop ik het.” Inmiddels is de verkoop beklonken en daarmee wordt ook duidelijk dat het café niet voortgezet wordt. “Klopt. Het café gaat dicht. De nieuwe eigenaar heeft besloten dat hij het café wil verbouwen tot woning.”

Dertig jaar kroegbaas. Dat zal ongetwijfeld veel hoogtepunten hebben opgeleverd?

“Och dat is zoveel. Lycurgus, Donitas, Vindicat, Groen-Geel, Mayday, veel andere studentenverenigingen. Er zijn zoveel mensen en verenigingen geweest die hier hun feestjes hebben gevierd. Maar één van de mooiste herinneringen zijn misschien wel de bezoekjes van Mart Smeets. In zijn jonge jaren als basketbalverslaggever sloot hij een bezoekje aan Groningen altijd af met een bezoek aan het café. Prachtig was dat.”







Dieptepunt was dat er geen studenten meer kwamen omdat het cafébezoek te duur werd.

Zijn er ook dieptepunten?

“Ja die zijn er helaas ook. Mijn café trok altijd een heel jong publiek, veel studenten. Op een gegeven moment is dat veranderd. Studenten kregen minder te makken. Een bezoek brengen aan een café werd voor hen te duur. Toen ben ik overgestapt op een ouder publiek. En dat was eigenlijk heel gezellig. Het was de tijd dat er hier een biljartclub werd opgericht en dat we leuke borrels en diners gingen organiseren.”

Wat doet het met je nu je het café verkoopt?

“Eigenlijk doet het mij niet zo veel. Kijk, ik bedoel financieel gezien kom ik er op een hele mooie manier van af. En emotioneel. Kijk je weet dat je ooit een keer mee moet gaan stoppen, en het werd misschien ook wel een keer tijd. Dus als zo’n kans zich dan aandient, waarom zou je er dan geen gebruik van maken? Ik ben inmiddels 81 jaar en dan wordt het ook wel eens tijd dat je het wat rustiger aan gaat doen.”

Wanneer ben je voor het laatst open?

"Ik heb de afgelopen weken van alles geprobeerd. Want je wilt het graag afsluiten met een groot feest. Maar de gemeente heeft gezegd tot 1 september mag dat niet. Ik mag een borrel houden met maximaal twintig man terwijl ik wel 180 mensen ken. De laatste dag dat ik open ben is voor familie en vrienden. De laatste reguliere dag dat ik open ben is 4 juli. En ja, dan is het echt over."





Op 4 juli is het café voor het laatst open.