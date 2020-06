Ouders in Groningse achterstandwijken houden leerlingen vaker thuis

nieuws

Basisschoolkinderen in Groningse wijken met achterstandsproblematiek worden, na de heropening van het basisonderwijs, vaker door ouders thuis gehouden dan in andere delen van de gemeente.

Het college van B&W schrijft woensdag, in de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP, daar signalen over te ontvangen. Het percentage thuisblijvers in de gemeente is ongeveer hetzelfde als het landelijke percentage. Maximaal 10% van de leerlingen bleef in de eerste weken na de heropening thuis en per week is er afname te zien, zo schrijft het college: “De redenen waarom ze niet naar school gaan verschillen. Soms is het vanuit medische redenen dat leerlingen thuisblijven, in andere gevallen is het de angst voor het coronavirus wat ouders doet besluiten de kinderen thuis te houden.” Volgens de gemeente is er wel contact met alle leerlingen.

De gemeente volgt het landelijke beleid dat er, tot nader order, niet wordt gehandhaafd op de leerplicht. “Besluiten ouders toch om hun kinderen thuis te houden, dan maakt de leerplichtambtenaar volgens de landelijke richtlijnen in die situatie geen proces-verbaal op. Het gaat hier immers om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk wel gewoon doorgaat.” Leerplichtambtenaren worden wel ingezet bij het in contact blijven met de ouders, zeker als zij ook niet deelnemen aan het online-onderwijs. Volgens de gemeente beschikken alle leerlingen in de gemeente inmiddels over een laptop om online onderwijs te kunnen volgen.