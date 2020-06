Organisaties ondertekenen tien puntenplan voor versterking natuur en landschap in gemeente

nieuws

Foto: Henk Tammens - gemeente Groningen

Acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties en wethouders Glimina Chakor (GroenLinks) en Inge Jongman (ChristenUnie) hebben donderdag het Groenmanifest Groningen ondertekend. Dit is een tien puntenplan voor de versterking van natuur en landschap in de gemeente Groningen.

In het Groenmanifest staan tien punten benoemd waar snel mee aan de slag moet worden gegaan om de natuur in de gemeente te versterken. Het gaat onder andere om biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en de inpassing van energietransitie en natuur. Het manifest moet zorgen voor een betere regie, onderlinge afstemming en adequate communicatie bij ingrepen in het groen. Zo is het de bedoeling dat bewoners beter worden betrokken bij de processen en krijgen ze meer kansen om zelf aan de slag te gaan.

De afgelopen jaren werd er ook al gewerkt aan de versterking van de natuur. Echter is er door de herindeling met de gemeenten Ten Boer en Haren veel veranderd. Daarnaast blijft de bevolking groeien en hebben we in Groningen ook te maken met de klimaatverandering. Het manifest is volgens de ondertekenaars de manier om samen te werken aan een toekomst voor natuur en landschap in Groningen. Behalve door de gemeente werd het manifest ondertekend door onder andere Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer.

De inhoud van het manifest is verbeeld in een grote schildering. Dit levensgrote kunstwerk gaat de komende zomermaanden binnen de gemeente Groningen rondreizen. Meer informatie over het manifest is te vinden op deze website.