Organisatie Peter de Grote Festival: ‘Afwijzing door Kunstraad leidt tot catastrofale schade’

De organisatie van het Peter de Grote Festival vindt de afwijzing door de Kunstraad, voor meerdere instellingen voor klassieke muziek in de Stad, onjuist en onredelijk. De stichting vreest grote schade aan de ‘klassieke muziekketen’ in Noord-Nederland.

Volgens de organisatie tast de Kunstraad met haar negatieve advies praktisch de gehele keten aan, met grote gevaren voor het klassieke muziekleven in het noorden. “Na het vertrek van het Frysk Orkest uit Leeuwarden is daar de klassieke muziek nagenoeg verdwenen”, zo schrijft de organisatie in een officiële reactie op het advies. “Wanneer gemeente en provincie dit advies volgen, ontstaat een fatale kettingreactie. Het zal dan straks in de zomer stil zijn in de kerkjes, zalen en andere podia in Groningen, muzikaal talent wordt in de steek gelaten en het Prins Claus Conservatorium en het NNO raken in een gevaarlijk isolement.”

De Stichting doet daarom een beroep op de lokale en regionale overheden om het advies van de Kunstraad niet te volgen en de subsidies toch toe te wijzen. “Kies voor een krachtige en bloeiende sector klassieke muziek. Met daarbij de stevige en boeiende rol van het Peter de Grote Festival.”