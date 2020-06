Organisatie demonstratie: ‘Bij ons wél maatregelen’

nieuws

De organisatie van de demonstratie op de Grote Markt die vanavond om 18.00 gepland staat gaat er van uit dat er in Groningen wel afstand gehouden gaat worden, in tegenstelling tot in Amsterdam gisteren.

Het evenement op Facebook, waar op moment van schrijven al 530 mensen van hebben gezegd dat ze erbij aanwezig zullen zijn, is georganiseerd door Black Ladies of Groningen BLOG. De demonstratie wordt gehouden tegen geweld tegen mensen van kleur in de Verenigde Staten en de EU.

“Van wat ik heb gezien in Amsterdam kan ik zeggen dat er daar geen maatregelen zijn getroffen vooraf, dus waren er ook geen maatregelen om je aan te houden. Bij ons zal dat anders zijn. We hebben bewust gekozen voor een Sit-in waar we op de vloer aangeven waar mensen kunnen zitten. Op de Grote Markt hebben we uitgerekend dat we dan 800 mensen kwijt kunnen, en anders kunnen we nog uitwijken naar de Vismarkt,” vertelt Stayce van de organisatie.

“We hebben een sterk team die mensen er op gaat aanspreken als ze zich niet aan de regels houden,”garandeert Stayce. De Gemeente Groningen is ondertussen nog in overleg hoe met de situatie om te gaan.