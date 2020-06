Oproep tot actie met fietstocht van vierhonderd kilometer van Breda naar Groningen

nieuws

Een fietstocht van vierhonderd kilometer van Breda naar Groningen op één dag afleggen: veertig bekende en minder bekende fietsers gaan het maandag doen om aandacht te vragen voor de gevolgen van de klimaatveranderingen.

De Climate Classic start maandag om 05.30 uur in Breda en moet in de avonduren in Groningen arriveren. De veertig fietsers volgen op hun tocht globaal de kustlijn die op Normaal Amsterdams Peil, NAP, ligt. Zonder menselijke maatregelen als dijken en pompen zou dit de kustlijn van Nederland zijn. Onder de veertig wielrenners bevinden zich onder andere oud-profs Maarten Tjallingi, Thijs Zonneveld en Marijn de Vries. Samen vormen zij Cycling4Climate en met de actie via Climate Classic roepen ze alle Nederlanders op om wat vaker de fiets te pakken.

“Trap eens wat vaker naar het werk of huur die ov-fiets na een treinreis”, zegt Maarten Tjallingi. “Ook als de afstand wat groter is. Fiets lekker in de buitenlucht en geniet van de stad of de natuur. Dat is op korte termijn goed voor onze vitaliteit en het draagt op lange termijn bij aan de droge voeten van onze kleinkinderen.” Een tocht van vierhonderd kilometer op een dag klinkt als een zware opgave. “Het vraagt om snelheid en doorzettingsvermogen. Tijd is de grootste tegenstander. Dat is de parallel die er is met de klimaatverandering. Actie is nodig om het klimaatakkoord van Parijs te realiseren.”