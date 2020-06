Oproep Schuiling aan Kabinet: ‘Investeer nu in kwetsbare wijken’

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling wil, samen met de burgemeesters van de vier grootste steden en elf middelgrote gemeenten, dat er meer geld vanuit het Rijk komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. Dat schrijven zij in een gezamelijk manifest dat dinsdagochtend aan de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

“Inwoners in onze kwetsbaarste gebieden worden zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis”,zo schrijven de burgervaders en -moeders in het manifest. “Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar teveel problemen samenkomen. (…) De werkloosheid, die al hoog was, neemt toe en het vinden van nieuw werk is moeilijker, zeker ook voor arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen die hier meer dan in andere wijken wonen.”

Eind vorig jaar stelden de burgemeesters al het programma Leefbaarheid en Veiligheid op, waarin afspraken gemaakt werden over een langjarig programma om de inwoners van deze wijken te helpen. Maar de burgemeesters willen nu dat dit programma versneld en geïntensiveerd wordt: “Onorthodoxe maatregelen moeten daarbij niet worden geschuwd, en uiteraard doen we dit in samenspraak met de inwoners van de stedelijke vernieuwingsgebieden. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt.”

Het volledige manifest is hier te lezen.