Oproep aan magneetvissers: “Denk goed na, het is niet zonder gevaar”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Magneetvissen is niet zonder risico. Dat zegt de gemeente Groningen donderdagmiddag. Ze roept vissers op om goed na te denken voor men hier aan begint.

Aanleiding voor de uitspraak zijn de vondsten van verschillende explosieven afgelopen dagen. Zondag werd er een projectiel gevonden in het water aan de Meerweg in Haren, zaterdag, maandag en dinsdag werden er explosieven gevonden in de Gorechtvijver in de Oosterparkwijk. Bij alle vier de incidenten waren het magneetvissers die de projectielen naar boven haalden.

“De EOD komt niet voor niets”

“Laat ik duidelijk zijn”, zegt woordvoerder Hans Coenraads. “Magneetvissen is verboden op plekken met een doorgaande vaarroute, bijvoorbeeld de Diepenring. In andere wateren, zoals de vijvers in de Oosterparkwijk, is het wel toegestaan. Maar realiseer je dat dit magneetvissen niet zonder risico is. De afgelopen dagen is het iedere keer goed gegaan, maar voor hetzelfde geval explodeert zo’n projectiel vroegtijdig. Je moet ook goed bedenken dat de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie, de EOD, niet voor niets komt. Er is een kans dat het echt goed fout kan gaan.”

Vervelend en gevaarlijk

Daarnaast is er nog een reden waarom de gemeente niet blij is met de magneetvissers. “We zien dat ze van alles naar boven halen. Metaal en ijzer bijvoorbeeld. Deze materialen die geen waarde hebben laat men vervolgens op de kant liggen. Dat is vervelend en ook nog eens heel gevaarlijk. Bijvoorbeeld als wij het gras gaan maaien en deze materialen in de maaimachine krijgen. Daarnaast is het ook gevaarlijk voor spelende kinderen. Dus denk echt goed na voor je hier aan begint.”