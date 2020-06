Aangetroffen ‘mortier’ laat hulpdiensten uitrukken naar Gorechtvijver

nieuws

Foto: Ben de Jager - 112dokkum.nl

Hulpdiensten moesten zaterdagmiddag in actie komen bij de Gorechtvijver. Een visser had een object naar boven gehaald dat sterk leek op een mortier. Dat meldt Ben de Jager van de incidentenwebsite 112dokkum.nl.

“Het projectiel werd in het begin van de middag aangetroffen”, vertelt De Jager. “Daarop werden de hulpdiensten ingeschakeld. Politieagenten zetten de omgeving van de vijver af en een explosievenverkenner van de eenheid Noord-Nederland werd opgetrommeld.” Deze verkenner was even na 16.00 uur ter plaatse. “De vissers dachten dat het om een Britse mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog ging. De verkenner kwam er echter al snel achter dat het om oud-ijzer gaat. Qua vorm leek het wel op een mortier. De afzetting is daarop weer opgeheven.” Voor de magneetvissers was het overigens niet een verloren middag. Eerder in de middag werd er al een grote kluis naar boven gevist.

Twee weken geleden werden er meerdere keren explosieven gevonden in de vijver aan de Gorechtkade. Iedere keer moest de EOD uitrukken om de projectielen veilig te stellen. De gemeente Groningen riep dezelfde week magneetvissers nog op om voorzichtig te doen. Volgens een woordvoerder is magneetvissen niet zonder risico. “Denk goed na voor je hier aan begint”, aldus de woordvoerder.