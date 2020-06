Opnieuw boom kapot geknaagd op Martinikerkhof

nieuws

Foto: BOA 050 Groningen (@handhaving050)

Opnieuw is een boom kapot geknaagd aan het Martinikerkhof. Dat meldt BOA Hendrik van der Veen maandagmiddag op Twitter. Het lijkt erop dat een hond en zijn baasje weer de boosdoeners zijn geweest.

Het incident lijkt erg op een reeks gelijksoortige voorvallen in maart. Toen bleek dat een baasje zijn hond aan de bomen liet knagen. Het is niet duidelijk of het om dezelfde hond gaat.

De handhavers van de gemeente zijn op zoek naar tips over het incident. Iedereen die iets verdachts heeft gezien of gehoord, kan contact opnemen met de gemeente of met de handhavers.