Opgelucht samen zingen of toch niet?

nieuws

Foto: New Life Choir

Het ene koor is blij elkaar weer in de ogen te kunnen kijken bij het zingen. Het andere koor ziet er toch maar vanaf vanwege de onduidelijke risico’s.



‘Na maanden van online repeteren is het New Life Choir voor het eerst buiten aan het repeteren met drie meter afstand tussen de leden. Wat een mooie ervaring! Zo vertrouwd en zo fijn om elkaars stemmen weer live te horen’.

Een ander koor uit de Korrewegwijk ziet er na een keer gezellig buiten zingen toch maar weer vanaf voorlopig:

‘Het RIVM-advies is: ga nog niet samen zingen. Het uitgebreide protocol voor koren dat Koornetwerk heeft opgesteld is nog niet goedgekeurd. Samen zingen is weliswaar niet meer verboden, als je allerlei regels in acht neemt, maar het wordt wel ontraden tot nader onderzoek’.