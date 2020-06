Op de middenstip op de foto: “Dat lijkt me een no brainer!”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Voor een bedrag aan de actie #laatonsweereensjuichen van FC Groningen het veld op mogen en ook nog eens een foto laten maken van jouw of je kind. Afgelopen zaterdag vond de vaderdagactie plaats in het Hitachi Capital Mobility Stadion, en werd dit voor sommigen werkelijkheid.

De actie leverde uiteindelijk 1443 euro op. Fotograaf Andy Zuidema fotografeerde de mensen op de middenstip van het veld in het stadion, waar normaal natuurlijk niemand anders dan de spelers op mogen. Toch vind Ferdi Delies van de supportersvereniging het geld niet heel interessant: “Het gaat om de binding, mensen komen weer eens in het stadion, en het is uniek dat ze het veld op mogen.”

Ook de mensen die model stonden twijfelden geen moment: “Je hebt de unieke mogelijkheid om eens op het veld te komen en je helpt de club, dat lijkt me een no brainer. “