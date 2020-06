Oorzaak onwelwordingen Belastingdienst nog onduidelijk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het is nog altijd onduidelijk waardoor dinsdagochtend acht mensen onwel raakten in het kantoor van de Belastingdienst aan de Kempkensberg. Metingen van de hulpverleningsdiensten hebben in eerste instantie niets opgeleverd.

Woensdagochtend werd in het gebouw opnieuw een vreemde lucht geroken. De persoon die het rook raakte niet onwel. Hulpdiensten hebben metingen uitgevoerd maar dit heeft niets opgeleverd. Dinsdagochtend was het ook al raak. Bij de hulpdiensten kwam in de ochtend een melding binnen van een vreemde lucht. Bij aankomst bleek dat meerdere mensen onwel waren geraakt. Uiteindelijk moesten acht mensen van twee verschillende verdiepingen van het kantorencomplex overgebracht worden naar het ziekenhuis. Daar zijn ze gecontroleerd. Dezelfde middag konden ze weer naar huis. De brandweer is in het pand direct begonnen om verschillende metingen te verrichten. Uit voorzorg werd het gebouw ontruimd.

In de middag liet de brandweer weten dat er niets was aangetroffen en dat het gebouw weer werd vrijgegeven. Wel is een aantal luchtmonsters naar het RIVM gestuurd. Deze monsters zullen de komende tijd onderzocht worden.