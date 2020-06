Ook logeerhuis De Opstap wil begin juli weer open

nieuws

Foto: Logeerhuis De Opstap

Nu de corona-maatregelen per 1 juli verder worden versoepeld, wil ook het logeerhuis voor herstel en respijt De Opstap de deuren voorzichtig weer open doen.

Het logeerhuis start voorzichtig weer op met maximaal twee gasten. Ook bezoek voor gasten die logeren in De Opstap is vanaf juli op afspraak weer welkom. Voor zowel gasten als vrijwilligers geldt dat ze geen klachten mogen hebben die lijken op corona. De landelijke richtlijnen met betrekking tot corona-preventie worden gevolgd, De Opstap let ook extra op hygiëne.

De Opstap is opgericht, omdat mensen na ontslag uit het ziekenhuis niet altijd direct naar huis kunnen. In de Opstap kunnen ze dan in een huiselijke sfeer komen logeren. Ook mensen met een mantelzorger die aan een adempauze toe is, kunnen in de Opstap terecht.