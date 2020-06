Ook in Groningen krijgen huisdieren niet altijd de kans om goed af te koelen

Als het warm is, dan willen mens en dier hetzelfde: Schaduw en drinken. Maar dierenartsen zien, ook in Groningen, nog te vaak baasjes die hun huisdier niet de mogelijkheid geven om goed af te koelen.

Elk dier heeft in meer of mindere mate last van de warmte

“Ik heb vanmorgen nog iemand aan de lijn gehad die aangaf dat de hond niet at”, vertelt hondenpsycholoog Audrey Doornbos. “Zou dat met de warmte te maken kunnen hebben? Nou, dat kan zeker. Elk dier heeft daar in meer of mindere mate last van.”

Dieren kunnen warmte moeilijk kwijt

“Heel veel mensen zijn zich er gewoon niet bewust van. Vooral ook omdat dieren het niet aangeven”, vertelt dierenarts Anneke Verweij. “Honden en katten kunnen hun warmte eigenlijk alleen uitzweten door hun voetjes, de rest moeten ze kwijtraken door te hijgen of zich heel rustig te houden op een koele plek.”

Nog steeds ziet Doornbos baasjes die te weinig rekening houden met de warmte bij hun huisdier: “Mensen die met warm weer nog met de hond naast de fiets rijden, mensen die met hun hond over gloeiend heette trottoirs lopen. Dan denk ik: Stap eens van je slippers af, dan weer je hoe heet dat is!”

Adviezen van de experts

Het devies van Doornbos is dan ook: Doe het rustig aan, loop met één stap per seconde. En gooi vooral geen speeltjes “Vermijd ook een duik in een zwemplas, want dat is ook intensief en dat verhoogt de hartslag van de hond.” Raakt een huisdier toch oververhit? Haal dan het dier direct uit de warmte en geef het te drinken.“Koelen van de voetjes of de buik met water is prima”, vertelt dierenarts Verweij. “Maar gooi niet direct een hele plas water over de hond, want dat is echt niet goed. Bij ernstige verschijnselen moet je het dier ook niet meteen in de auto gooien voor een rit naar de dierenarts, want dat kan net de druppel zijn. Probeer de temperatuur liever eerst te meten en neem telefonisch contact op met de dierenarts.”