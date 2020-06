Ook ‘groene monumenten’ komen nu in aanmerking van provinciale subsidie

nieuws

Foto van tuin bij monumentaal pand “Zelfs vindt de mus…” aan de Zoutstraat - Foto: Jelte Bijma Stichting

Monumentale tuinen, parken, begraafplaatsen en andere groene rijksmonumenten in de provincie Groningen komen vanaf 21 juli in aanmerking voor subsidie. Deze zijn toegevoegd aan de bestaande regeling Groot onderhoud en restauratie Rijksmonumenten.

Maast de 3,5 miljoen euro voor gebouwd erfgoed in aardbevingsgemeenten en 800.000 euro voor de overige gemeenten, stelt de provincie stelt voor groene monumenten 500.000 euro beschikbaar. De groene rijksmonumenten, zoals tuinen en parken. worden beschermd vanwege hun ouderdom, het materiaalgebruik, de bouwtechniek die gebruikt is of de eenheid tussen gebouw en groen.

Het budget is voor de subsidies isbeschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie.