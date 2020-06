Ook Foot Locker Groningen sluit twee uur eerder voor herdenking George Floyd

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Ook de Europese vestigingen van de Amerikaanse sportschoenenketen Foot Locker gaan maandagmiddag twee uur eerder dicht. De keten doet dit om ook in Europa stil te staan bij de dood van de Amerikaan George Floyd.

“Om onze teamleden de tijd te geven om na te denken over de recente tragedies en te rouwen om de verloren levens in de zwarte gemeenschap en om een eerste stap te kunnen maken in het verwerkingsproces, zullen alle winkels op maandag 8 juni vanaf 16.00 uur gesloten ziin ter ere van de ‘Celebration of Life-service voor George Floyd”, zo schrijft de keten aan de medewerkers. De Amerikaan George Floyd overleed nadat een politieagent minutenlang met zijn knie op zijn nek drukte.

Het sluiten van de winkels komt uit het hoofdkantoor van Foot Locker in de Verenigde Staten. Naast George Floyd besteed de keten tijdens deze ‘rouwperiode’ ook aandacht aan aan de dood van andere Afro-Amerikanen, waaronder Ahmaud Arbery and Breonna Taylor. “We want to both pay our respects and celebrate the memories of so many black lives that have been wrongfully taken from us,” zo schrijft de keten op Twitter.

Ook kantoormedewerkers in Europa wordt verzocht om na 16.00 vrij te nemen. Het personeel krijgt doorbetaald.