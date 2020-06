“Ontzettend blij dat we weer samen muziek mogen gaan maken”

nieuws

Foto: Gruno's Postharmonie

Blijdschap is er dinsdag bij de Gruno’s Postharmonie uit de stad Groningen. Het orkest kreeg te horen dat ze weer mogen repeteren.

Door de coronamaatregelen waren repetities sinds halverwege maart niet mogelijk. “Vanaf komende maandag gaan we weer los”, vertelt een blije Johan Zaagman. Zaagman is voorzitter van de Postharmonie. “De afgelopen periode waren we al even aan het wachten op een protocol. Vorige week ontvingen we een concept-versie en gisteren (maandag, red.) is dat definitief geworden. Voor ons betekent dit dat we vanaf komende maandag weer gaan repeteren. Dit zal in eerste instantie nog wel anders dan anders zijn omdat we ons moeten houden aan allerlei regels. Zo moeten we twee meter afstand van elkaar houden en moet iedereen zijn of haar instrument vooraf gedesinfecteerd hebben.”

Orkest in tweeën knippen

Voor de Postharmonie betekenen de maatregelen dat het harmonieorkest in tweeën geknipt gaat worden. “We kunnen met maximaal dertig mensen tegelijkertijd repeteren terwijl we zo’n zestig musici hebben. Op maandag komt de ene helft, de week daarop de andere helft. Nog niet iedereen zal aan de repetities deelnemen. Sommige mensen staan echt te popelen en te trappelen, andere mensen zijn wat banger en zien het nog niet zo zitten om al weer te gaan repeteren.”

“Door een goede voorbereiding kunnen we heel snel los”

De Postharmonie looft de samenwerking met de MON, Muziek Organisatie Noord. “Twee jaar geleden hebben we ons thuis hier gevonden nadat onze repetitieruimte aan de Spaarnestraat gesloopt moest worden vanwege de herinrichting van het stationsgebied. Ruud de Vries van de MON heeft de afgelopen weken keihard gewerkt om het hele gebouw corona-proof in te richten. Er zijn looproutes, er is desinfectiegel. Door al dit werk dat al gedaan is kunnen we gewoon heel snel los. Dat is echt super.”

Een vreemd jaar

Toch verwacht Zaagman dat het een vreemd jaar zal blijven. “Concerten en optredens zullen er voorlopig niet inzitten. We hebben in de rest van het jaar nog wel wat in de agenda staan, maar of dat allemaal doorgaat is hoogst onzeker. Het belangrijkste is dat we weer kunnen spelen. En dat is al geweldig mooi nieuws.”