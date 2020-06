Ontwerp nieuwbouw dorpsschool Engelbert wordt voorbereid

nieuws

Foto: Andor Heij

OBS De Driebond in Engelbert krijgt op het terrein van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert een nieuw onderkomen. De verwachting is dat na de zomer het ontwerp voor de nieuwe school bekend gemaakt wordt.

De aankoop van de benodigde gronden wordt binnenkort afgerond, vervolgens dient de vergunning te worden aangevraagd. Hierna volgt er nog een traject voor formele inspraak. Er wordt hard doorgewerkt zodat de start van de bouw rond augustus 2021 kan beginnen.

Voor de realisatie van de nieuwbouw heeft de gemeente Groningen een projectorganisatie opgericht die in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en het bestuur van het MFC de nieuwbouw verder vorm geeft.