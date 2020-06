nieuws

Foto Harry Koning

De Kiosk in het Diamantpark in Vinkhuizen is maandag open gegaan voor bezoekers.

De zeecontainer waar De Kiosk inzit werd in januari geplaatst en is vanaf dat moment ingericht door vrijwilligers. De Kiosk moet een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud in Vinkhuizen waar wat gegeten en gedronken kan worden.

Er worden activiteiten ontwikkeld en het is de bedoeling dat het een informatiepunt gaat worden over wat er te zien en te doen is in de wijk.