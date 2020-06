Online damseizoen wordt afgesloten met wedstrijd tegen Danielle Bekkering

nieuws

De laatste wedstrijd van het Fitter Brein online-damtoernooi van dit seizoen wordt komende donderdag afgesloten met een wedstrijd tegen schaatster Dannielle Bekkering. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Het damtoernooi werd de afgelopen periode iedere donderdag gehouden. “We zien steeds meer mensen de weg naar het online damplatform Lidraugts vinden”, vertelt Zainal Palmans die coördinator is van Fitter Brein. “Het bereiken van een groot publiek is gelukt en we hopen komende donderdag af te sluiten met een knaller.” Voor de afsluitende wedstrijd is dus Danielle Bekkering gestrikt. Maar gaat schaatsen en dammen een beetje samen? “Het was even wennen moet ik zeggen. Dammen is een hele andere tak van sport. Maar inmiddels heb ik zelfs damles genomen en vind ik het hartstikke leuk!”

Door de coronacrisis hebben de afgelopen maanden steeds meer mensen hun weg naar het dambord gevonden. Belangrijk omdat het de ideale manier is om je brein in conditie te houden. “Bij dammen moet je flexibel denken, je moet vooruit plannen en pienter handelen. Al deze zogenaamde cognitieve hersenfuncties zijn heel belangrijk: ze houden je scherp, slim en zorgen ervoor dat je hersenen gestimuleerd worden. En dat geldt niet alleen bij dammen, ook in het dagelijks leven komen ze van pas”, zegt hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder.

Het damtoernooi donderdag begint om 15.30. Meer informatie is te vinden op deze website.