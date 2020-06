Onduidelijkheid bij Martini Ziekenhuis over financiële situatie

nieuws

Foto: Martiniziekenhuis

Er is onduidelijkheid bij het Martini Ziekenhuis over de financiële situatie. Dat komt door de coronacrisis.

Het ziekenhuis moest investeringen doen in apparatuur en capaciteit om de coronapatiënten op te vangen. Tegelijkertijd werd de reguliere zorg beperkt, waardoor het ziekenhuis veel inkomsten mis liep. Het is nog niet duidelijk of dat gecompenseerd wordt.

Vorig jaar was er een tekort van 0,9 miljoen bij het ziekenhuis. Daarom waren er dit jaar kostenbesparende programma’s opgezet.

“Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de effecten van de coronacrisis op de opbrengsten van het Martini Ziekenhuis in 2020”, schrijft het ziekenhuis.