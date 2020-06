‘Onderwijskwaliteit mbo en hoger onderwijs gedaald door online onderwijs’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De onderwijskwaliteit op het mbo en in het hoger onderwijs is door het geven van online onderwijs gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van onderwijsvakbond AOb.

De vakbond peilde de meningen onder 1.639 leden. Driekwart van de docenten in het mbo en hbo en 69 procent van de universitaire docenten zegt zich zorgen te maken over de kwaliteit van het onderwijs. Door de coronacrisis wordt er sinds maart geen fysiek les gegeven op de onderwijsinstellingen. Sinds vorige week zijn de coronamaatregelen versoepeld en er is weer voorzichtig ruimte voor onder andere practica-opdrachten maar een groot deel van de studenten volgt nog altijd online onderwijs.

Eén van de docenten die de enquête invulde noemt het online onderwijs een ramp. Een ander zegt dat het onderwijs voor zowel docenten als studenten niet vol te houden is. Meerdere docenten geven aan dat de werkdruk door het online-onderwijs verhoogd is. De AOb laat in een reactie weten de situatie zorgwekkend te vinden. “Nu is de werkdruk al te hoog, terwijl er prioriteiten zijn gesteld in bijvoorbeeld het alleen begeleiden van studenten die extra begeleiding nodig hebben. Er blijft werk liggen wat niet meer ingehaald kan worden en het gebrek aan perspectief is zorgelijk. We blijven dit aankaarten bij de politiek”, aldus Tamar van Gelder van de AOb.