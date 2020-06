Ondernemers: Fietsverbod is fataal voor Folkingestraat

nieuws

Foto Theo Butterhof. Folkingestraat

De ondernemers in de Folkingestraat zijn boos dat hun straat is afgesloten voor het fietsverkeer. “Dit heeft fatale gevolgen voor de Folkingestraat”, aldus Theo Butterhof van antiquariaat ISIS.

Om voetgangers en terrassen vanwege de coronacrisis meer ruimte te geven besloot de gemeente dat een deel van de binnenstad in de middag en aan het begin van de avond afgesloten is voor fietsers. Maar de Folkingestraat is helemaal verboden gebied voor fietsers.

“Wij hebben veel klanten die op de fiets komen en hoe moeten mensen die slecht ter been zijn nu in de binnenstad komen”, foetert Butterhof. “Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Er staan ineens hekken, uitstallingen mogen niet meer en dat is iets waar we meer dan tien jaar voor gevochten hebben. Er is niet met ons overlegd en ook niet met de gemeenteraad”.

“Niet alleen wij, maar ook de markt en ondernemers in de Stoeldraaierstraat en het Zuiderdiep zijn boos”, vervolgt Butterhof. “Niemand is gekend. Je zou bijna denken dat er iets anders achter zit. En waarom is het nodig? De hele straat is nu uitgestorven. Er komt niemand meer”. Butterhof hoopt dat de gemeente de beslissing om de straat fietsvrij te maken daarom terug draait.