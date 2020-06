OM klaar voor behandeling Jaagpadmoord, maar onduidelijkheid over start rechtszaak

nieuws

Foto: bewerking OOG Tv / Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hoewel de rechtbank twee dagen met potlood heeft ingevuld voor de inhoudelijke behandeling van de moordzaak Jaagpad, heeft de coronacrisis zowel bij Rechtbank, als bij de verdediging van verdachte Milton T. gezorgd voor problemen bij de planning van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Volgens de Officier van Justitie is de zaak wat het OM betreft klaar voor behandeling, zo schrijft het Dagblad van het Noorden. Het politierapport is afgerond en het rapport van het Pieter Baan Centrum over de 27-jarige T. is klaar. Maar de rechtbank heeft problemen qua zittingcapaciteit, door de opstapeling van zaken door de coronacrisis. Ook de advocaat kan eigenlijk niet op de met potlood ingetekende data voor de zaak.

Begin september staat opnieuw een pro forma-zitting ingepland, maar ook deze zitting staat niet vast.