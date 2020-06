Ollongren ziet niks in Gronings plan voor pilot om hoge huren te verlagen

nieuws

FotoL: KAW Architecten en Lefier

Minister Ollongren ziet niks het plan van de Groningse PvdA-fractie om de ‘geliberaliseerde huurgrens’ in Groningen omhoog te brengen middels een landelijke pilot.

“Vergaande regulering van het middenhuursegment in de vorm van het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel schiet mijn doelstelling van excessen tegengaan voorbij. Ik vrees dat dit de nieuwbouwproductie van middenhuurwoningen disproportioneel zal verstoren, waarmee het de toegankelijkheid van dit huursegment op de lange termijn schaadt”, zo stelt de minister in haar beantwoording van vragen van het PvdA-kamerlid Henk Nijboer.

De minister erkent wel het probleem van huurexcessen, maar zij ziet meer in opkoopbescherming, waarbij gemeenten kunnen bepalen wie bepaalde woningen mag opkopen voor verhuur. Ook dit is een probleem bij huurders in Groningen, dat erkent zowel de minister als de PvdA-fractie.

Via de pilot zou in Groningen de zogenoemde geliberaliseerde huurgrens flink omhoog gaan. Daardoor wordt voor meer woningen een lagere huurprijs mogelijk. Nu vallen woningen met een huur tot 720 euro onder het puntensysteem waarmee de hoogte van de huren wordt gereguleerd. Verhuurders van woningen boven dat bedrag mogen zelf weten wat zij vragen. Daarom wil de PvdA dat voortaan woningen tot 1500 euro onder het huurpuntensysteem vallen.