Oliver Chiu (6) is Nederlands kampioen schaken

nieuws

De zesjarige Oliver Chiu uit Haren heeft zaterdag het Nederlands kampioenschap schaken voor kinderen tot en met zeven jaar gewonnen. Het kampioenschap werd online gehouden.

Door de coronamaatregelen mogen er tot 1 september geen evenementen gehouden worden. Om niet bij de pakken neer te zitten werd het kampioenschap online gehouden waarbij tegenstanders het digitaal tegen elkaar opnamen. Oliver moest zeven partijen spelen waarbij er bij iedere partij een bedenktijd was van vijf minuten plus vijf seconden per zet. De eerste vijf partijen won hij, waarbij sommige wedstrijden spectaculair verliepen. De zesde partij werd verloren waarna de laatste wedstrijd aan brak. Aanvankelijk leek het erop dat hij het onderspit moest delven tegen zijn tegenstander Hrdya Daryana uit Den Bosch toen hij in een verloren stelling terecht kwam. Echter lukt het hem om Hrdya met toren en loper mat te zetten.

Met de winst mag hij zich Nederlands kampioen noemen. Na afloop werd Oliver geïnterviewd via een Skype-verbinding door schaakambassadeur Nick Schilder van het zangduo Nick & Simon.

Meer informatie over het kampioenschap en het verloop van de partijen is te vinden op deze website.