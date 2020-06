Object op het spoor stremt treinverkeer richting Duitsland

nieuws

Foto Andor Heij

Treinreizigers tussen Groningen en het Duitse Weener moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Door een object op het spoor is er geen treinverkeer mogelijk.

De storing bevindt zich tussen Bad Nieuweschans en Weener. Op dit baanvak rijden geen treinen. Vervoersbedrijf Arriva heeft bussen ingezet. De Duitse spoorbeheerder DB Netze is onderweg om het euvel te verhelpen. Naar verluid gaat het om een tak of een aantal takken die het spoor stremmen. De verwachting is dat de problemen rond 23.15 uur verholpen zijn. Tussen Groningen en Bad Nieuweschans rijden de treinen volgens de dienstregeling.

In Duitsland heeft het noodweer zaterdagavond flink huisgehouden. Zware buien trokken over het grensgebied waarbij er in de buurt van Leer, bij het dorpje Rhauderfehn, een tornado werd gezien. In dit gebied viel in korte tijd bijna 150 millimeter neerslag.