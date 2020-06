NS: “Verwachting dat we weer meer met de trein mogen gaan reizen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De NS verwacht dat volgende week het advies gaat komen dat mensen weer meer met de trein mogen gaan reizen. Dat heeft NS-topman Roger van Boxtel maandagochtend gezegd in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Op dit moment is het advies om alleen de trein te gebruiken voor reizen die echt beslist noodzakelijk zijn. “Ik verwacht dat het OMT, het Outbreak Management Team, volgende week gaat zeggen dat het weer mag, dat we weer vertrouwd met de trein kunnen gaan reizen”, zegt Van Boxtel. Wel blijft het volgens de topman belangrijk om de regels te volgen. “De volksgezondheid blijft leidend, maar je ziet op alle fronten dat het weer kan. Het aantal besmette mensen wordt minder, het aantal ziekenhuisopnames is sterk afgenomen, het gaat echt de goede kant op. Aan de andere kant moeten we ons ook nog niet rijk rekenen. We moeten het wel allemaal verantwoordelijk blijven doen.”

Reizigers in het openbaar vervoer moeten sinds 1 juni verplicht een mondkapje dragen. Daarnaast moet men ook zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. “We trekken alles uit de kast om reizigers veilig te vervoeren. Zo installeren we bijvoorbeeld ventilatie in de treinen die gelijk is aan de systemen die in vliegtuigen gebruikt worden.”

NS-directeur @rogervanboxtel denkt dat het OMT volgende week het advies gaat geven dat we weer meer met de trein mogen reizen. ‘Je ziet dat het weer kan.’ #NS @NPORadio1 pic.twitter.com/MNoOTFgGx6 — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) June 22, 2020