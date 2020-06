NS blijft tussen Groningen en Zwolle rijden, maar deur voor Arriva staat op een kier

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation, trein,sprinter,koploper

De deur staat voor vervoerder Arriva nog steeds op een kier om stoptreinen te laten rijden tussen Groningen en Zwolle. Maar dat duurt nog wel enkele jaren.

Het rijk heeft besloten dat de NS ook na 2024 op het hoofdrailnet blijft rijden, maar sluit in de toekomst niet uit dat de zogeheten sprinters op de lijnen Groningen – Zwolle en Apeldoorn – Enschede regionaal aanbesteed worden. Arriva heeft daarvoor belangstelling. De stoptreinen op de verbinding Zwolle – Leeuwarden worden mogelijk vanaf 2025 wel een prooi voor Arriva.

De NS is niet blij met de ontwikkeling op deze drie lijnen: “Het kabinet houdt de mogelijkheid open om drie sprinterdiensten – genoemd in het regeerakkoord – van het hoofdrailnet af te knippen. Dit verder versnipperen van het treinvervoer in Nederland is volgens NS niet in het belang van de reiziger. Het leidt tot langere reistijden, meer overstappen en meer onduidelijkheid over tarieven”.