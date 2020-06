NoorderZomerProgramma gaat door met voorstellingen voor klein maar live publiek

nieuws

Mats Staub - Death and Birth in My Life - Foto: Noorcderzon

Door de coronacrisis is er geen Noorderzon Festival dit jaar, maar wel een zomerprogramma. De organisatie maakte dinsdag de data en de eerste namen bekend voor het NoorderZomerProgramma, wat plaatsvindt tussen 14 juli en 23 augustus.

“Samen met lokale partners is er gewerkt aan een mooi programma voor telkens een klein, live publiek waarbij de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM in acht worden genomen”, zo schrijft de organisatie in een persbericht. Alle namen die nu bekend zijn en de data voor de voorstellingen zijn te vinden op de website van Noorderzon.

Op maandag 15 juni wordt het volledige programma bekend gemaakt, de online kaartverkoop start een week later op woensdag 24 juni om 12:00 uur. Er is een kleine hoeveelheid tickets beschikbaar per onderdeel en voor elk programmaonderdeel is het aanschaffen van een online kaartje verplicht.