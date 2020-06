Noorderlicht roept minister op subsidie te geven aan fotografie

Fotografiestudio Noorderlicht uit de stad heeft samen met het Platform Fotografie Nederland een brief gestuurd aan minister Van Engelshoven van cultuur. De aanleiding is het ontbreken van fotografie in de nieuwe Culturele basisinfrastructuur (BIS).

De instellingen vinden dat fotografie ondervertegenwoordigd is in de BIS. In de brief schrijven ze dat ze graag in gesprek gaan met de Raad voor Cultuur om fotografie de plek te geven die het verdient, omdat er dringend een oplossing nodig is.

Deze maand stuurde Noorderlicht nog twee boze brieven aan de minister naar aanleiding van de BIS. “Men vond dus dat wij nog onvoldoende scoorden wat onze artistieke research betreft. Dat is zuur omdat we juist zelf hebben aangegeven dat we dat aspect van onze organisatie verder willen gaan uitbouwen, maar daar hebben we een extra curator voor nodig, daar hebben we wat extra handen en hoofden voor nodig om dat snel te kunnen doen de komende jaren,” zegt directeur Kees van der Meiden. “Ik had van de Raad voor Cultuur eigenlijk verwacht dat ze zich wat meer op de cultuur zou richten, dus dat vind ik wel jammer. Dat vind ik wel een teleurstelling, dat had ik niet verwacht.”

De minister kan nog afwijken van het advies. Of ze dat doet wordt op Prinsjesdag bekend.