Noorderlicht hekelt beslissing Raad van Cultuur in brief aan minister

nieuws

Foto: Noorderlicht

Noorderlicht is het niet eens met het oordeel dat de Raad van Cultuur heeft gegeven over het verstrekken van subsidie aan festivals voor beeldende kunst. De instelling schreef er een boze brief over aan minister van Engelshoven.

Een eerder advies van de Raad voor Cultuur de ruimte voor presentatie instellingen uit te breiden is niet door de minister overgenomen. Volgens Noorderlicht is het kader dat de Raad gebruikt voor beoordeling niet 1 op 1 van toepassing is op de fotografie.

Noorderlicht deed, samen met BredaPhoto, een aanvraag voor een gedeelde plaats in de BIS als festival beeldende kunst en cross-over. In eerdere, aparte subsidie aanvragen werden aanvragen voor beide instellingen afgewezen. Ook een gezamenlijke aanvraag voor een festival kon de goedkeuring van de Raad van Cultuur niet wegdragen.