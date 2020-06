Noord Nederlands Orkest op weg naar De Nieuwe Wereld

nieuws

Foto: still uit filmpje

Het NNO, het Noord Nederlands Orkest, heeft op Pinkstermaandag de mini-film ‘The Way to the New World’ gepresenteerd. Voor maandag 1 juni is gekozen omdat er vanaf deze dag weer het één en ander mag voor orkesten.

Sinds halverwege maart mag het orkest geen optredens geven. Met de versoepelingen van de coronamaatregelen kan dit vanaf maandag wel weer, weliswaar voor kleine groepen klassieke muziekliefhebbers. De mini-film, met muziek uit Dvoráks Uit de nieuwe wereld-symfonie, is gemaakt naar een idee van artistiek leider Marcel Mandos en is geregisseerd door Anro Cupédo. “De tijd voor de kunsten is drastisch veranderd. Toneel, ballet, muziek zal de komende tijd anders zijn dan we gewend waren. De sector gaat zich opnieuw uitvinden en gaat naar een nieuwe wereld via een andere wereld”, aldus Mandos.

Vaccin

Mandos noemt het vervreemden, surrealistisch en onwerkelijk. “Hoe gaan we straks spelen in een 1,5 meter wereld? Hoeveel publiek kan er in de zaal? Kunnen we weer met onze prachtige muziek communiceren met het publiek. Op social media zijn al heel veel geweldige filmpjes verschenen van orkesten. Maar wij wilden iets anders. We wilden vooruit kijken en een boodschap meegeven. Maar een boodschap die nog voor niemand echt duidelijk is omdat het pas duidelijk zal worden hoe de nieuwe wereld eruit zal zien als er een vaccin is. Realiteit creëert namelijk verbeelding.”

Stitswerd

De film van ruim twee minuten is opgenomen in Stitswerd. De muziek is in De Oosterpoort opgenomen waar de musici alleen of met hun tweeën de partijen inspeelden. Een ander deel van de musici speelden hun partijen thuis in. Jan Ruerd Oosterhaven heeft alle opnames gemixed en verwerkt in het filmpje.

