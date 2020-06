‘Noord Nederland moet fors investeren om 20.000 banen in energiesector te behouden’

nieuws

Foto: Defence.gov

Het stoppen van de aardgaswinning in Groningen kan zorgen voor het verlies van 20.000 banen in Noord-Nederland. Dat blijkt uit een rapport van het JRC, de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. Deze werd vrijdag aangeboden aan de NG4, de stedenband van de vier noordelijke grote vier steden.

Leeuwarder wethouder Friso Douwstra nam het rapport vrijdag digitaal in ontvangst namens de NG4: “Het rapport laat zien dat het afschalen van de gaswinning het hele noorden voor een grote uitdaging plaatst. ”

In het rapport staat dat zowel hoger- als lager opgeleid personeel getroffen wordt door de het stoppen van de aardgaswinning. De energiesector is, na de agrarische sector, de grootste economische sector in het Noorden. Ook bestaat de mogelijkheid op een forse braindrain, een groot verlies aan kennis en investeringen.

In het rapport staan ook kansen voor Noord-Nederland beschreven. De bedrijven in de energiesector hebben plannen voor de ontwikkeling van ongeveer 2.300 nieuwe banen. Er is daarnaast potentie om in de hernieuwbare energie 15.800 nieuwe banen te creëren. Douwstra: “Het creëren van nieuwe banen en nieuwe bedrijvigheid vraagt forse investeringen. De noordelijke grote vier steden nemen deze uitdaging graag aan en willen hier samen met de noordelijke stakeholders, de nationale overheid en Europa een succes van maken.”